Pedro Henrique: ''Beşiktaş zayıf takım, PAOK eler''

22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:42 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:42

2017’de transfer olduğu PAOK’un önce Azerbaycan kulübü Karabağ’a, ardından Kazakistan’ın Astana takımına kiraladığı, geçen yıl da 650 bin Euro’ya Kayserispor’a sattığı Pedro Henrique, tur için PAOK’u favori gördüğünü söyledi.

"BEŞİKTAŞ ARTIK ZAYIF BİR TAKIM"

30 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu, “PAOK kazanacak. Beşiktaş’ın en güçlü yanı Burak Yılmaz’dı. Ama Burak takımdan ayrıldı. Beşiktaş, artık daha zayıf bir takım. Benim görüşüme göre PAOK bu maçın favorisi” diye konuştu.

"TOUMBA'DA SEYİRCİYLE ÇOK FARKLI"

"PAOK'un avantajı bence biraz azaldı." diyerek sözlerini sürdüren Henrique, "Maç Toumba'da ama seyircisiz oynanacak. PAOK, seyircisiyle çok daha farklı bir şekilde oynuyor ama bence yine de kazanmayı deneyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

"PAOK TARAFTARI EN İYİSİ"

Brezilyalı oyuncu, "PAOK'tan Leo Matos ile hala konuşuyorum. PAOK'u özledim. Taraftarları dünyanın en iyisiydi. Kariyerim boyunca gördüğüm en iyi tribün PAOK'ta." sözleriyle konuşmasını noktaladı.