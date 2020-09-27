Pedro Henrique golle başladı

IHA 27 Eylül 2020 Pazar 09:30 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 09:30

Hes Kablo Kayserispor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 3-1 mağlup olurken tek gol Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique’den geldi.

Geçen sezon takımın en golcü ismi olan Pedro Henrique bu sezon ligin ilk iki haftasında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Pedro Henrique etkili bir görüntü ortaya koydu.

Maçın 83.dakikasın kendisine yapılan penaltıyı kullanarak gole çeviren Pedro Henrique ilk maçında ilk golünü kaydetmenin sevincini yaşadı.