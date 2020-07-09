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Spor

Pedro Henrique'ye hacamat tedavisi

Beşiktaş maçında sakatlanan ve bu nedenle Rize deplasmanı kafilesinde yer almayan Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique, ayak bileğine hacamat yaptırdı.

IHA09 Temmuz 2020 Perşembe 09:36 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 09:36
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Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique hacamat yaptırdı.

Geride kalan Pazartesi günü Kayseri’de oynanan Beşiktaş maçında ayak bileğinden sakatlanan Pedro Henrique’nin tedavisi sürüyor. Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmayan ve Kayseri’de kalan futbolcunun Gaziantep FK ile oynanacak maça yetişmesi için çaba sarf ediliyor.

Bugün ayak bileğine hacamat yapılan Pedro Henrique, tedavisi ile ilgili fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşırken acı çektiğini ve sıkıldığını dile getirdi.

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