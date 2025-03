Sezon başında Boavista'dan 2 milyon euro bonservisle Trabzonspor'a imza atan Pedro Malheiro, Portekiz basınından O Jogo'ya konuştu. Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasını 3 golle tamamlayan Portekizli sağ bek, 5-0 kazanılan maçın ardından yaşadığı duyguları anlattı. Pedro, özetle şöyle konuştu: "Adaptasyon konusu çok iyiydi. Kulüp çalışanları beni ilk günden cana yakın karşıladı. Trabzon futbola odaklanabilmek için mükemmel bir şehir. Aile dostu bir şehir. Antalyaspor'a karşı destansı bir maç oynadık, hiç unutmayacağım. Bunu anlatacak kelimelerim yok.

ZİRVEYE ÇIKTIĞIM BİR MAÇTI

Stadyumdaki çılgın taraftarların bunu benimle kutlaması mükemmeldi. Stadyumun golünüze tezahürat yaptığını görürseniz, bu eşsiz bir duygudur. Kariyerimde ilk kez hat-trick yaptım. Birçok mesaj aldım, sosyal medyada goller her yerdeydi. Türk taraftarlar tamamen fanatikti ve çok duygulandım. Maçlardan sonra zaten çok az uyuyorum. Ama bu sefer durum daha kötüydü. Yatağa uzandım, gözlerimi kapattım ve attığım her golle atmosferi yeniden sardım. Her şeyi yeniden yaşadım. Zirveye çıktığım ve iz bıraktığım bir maçtı."