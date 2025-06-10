Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Portekizli sağ bek Pedro Malheiro, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Wasl takımına transfer oldu.

BAE kulübü, Portekizli oyuncunun transferini resmen açıklarken, bordo-mavili kulübün bu transferden 7+1 milyon 500 bin dolar olmak üzere toplam 8,5 milyon dolar bonservis bedeli ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden de yüzde 15 pay alacağı öğrenildi. Pedro Malheiro yeni kulübü ile 4 yıllık sözleşme imzalarken, yeni sezonda BAE takımında forma giyecek.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 43 maça çıkan Portekizli oyuncu 6 gol,5 asistlik performans sergilemişti.