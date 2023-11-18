Pedro'dan Mourinho'ya: Hepimiz Mourinho'nun nasıl biri olduğunu biliyoruz

Lazio ile Roma arasında oynanan derbinin yankıları sürmeye devam ediyor. Karşılaşma sonrasında Roma teknik direktörü Jose Mourinho'nun Laziolu futbolcu Pedro'ya söylediği 'Pedro yüzücü olabilirdi çünkü dalışı muhteşemdi' sözlerine tecrübeli oyuncudan cevap geldi.

İtalyan basınına konuşan Pedro, "Mourinho'nun sözleri mi? Beni güldürüyor. Çünkü hepimiz Mourinho'nun nasıl biri olduğunu biliyoruz, o bunu geçmişte de yaptı. Bir şey söylüyor, sonra başka şeyler söylüyor. Real Madrid'i yendiğimizde de benzer şeyler söylediğini, Chelsea'deyken United'ı 4-0 yendiğimizde daha fazlasını söylediğini hatırlıyorum. Geçen yıl Roma derbisinden sonra daha da fazlasını söyledi.' dedi.

Mourinho'nun her zaman böyle davrandığını söyleyen İspanyol yıldız, 'Hakemden bahsetmediği zamanlarda takvimden, yere düşen oyuncudan bahsediyor. Onu çok iyi tanıyorum, çok komik bir insan. Derbideki muazzam gerilimi dağıtmak için bu sözcükleri kullandığını biliyorum. Onu çok iyi tanıyorum çünkü o benim Chelsea'deki koçumdu.' şeklinde konuştu.

Lazio ile Roma arasında 12 Kasım'da oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.