İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2023 Cumartesi / 6 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6953
  • EURO
    31,397
  • ALTIN
    1826.46
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pedro'dan Mourinho'ya: Hepimiz Mourinho'nun nasıl biri olduğunu biliyoruz
Spor

Pedro'dan Mourinho'ya: Hepimiz Mourinho'nun nasıl biri olduğunu biliyoruz

Lazio'nun tecrübeli futbolcusu Pedro, Mourinho'nun daha önce hakkında söylediklerine yanıt verdi. İspanyol futbolcu yaptığı açıklamalarda, 'Mourinho'nun sözleri mi? Beni güldürüyor. Çünkü hepimiz Mourinho'nun nasıl biri olduğunu biliyoruz, o bunu geçmişte de yaptı.' ifadelerini kullandı.

18 Kasım 2023 Cumartesi 18:13 - Güncelleme:
Pedro'dan Mourinho'ya: Hepimiz Mourinho'nun nasıl biri olduğunu biliyoruz
ABONE OL

Lazio ile Roma arasında oynanan derbinin yankıları sürmeye devam ediyor. Karşılaşma sonrasında Roma teknik direktörü Jose Mourinho'nun Laziolu futbolcu Pedro'ya söylediği 'Pedro yüzücü olabilirdi çünkü dalışı muhteşemdi' sözlerine tecrübeli oyuncudan cevap geldi.

İtalyan basınına konuşan Pedro, "Mourinho'nun sözleri mi? Beni güldürüyor. Çünkü hepimiz Mourinho'nun nasıl biri olduğunu biliyoruz, o bunu geçmişte de yaptı. Bir şey söylüyor, sonra başka şeyler söylüyor. Real Madrid'i yendiğimizde de benzer şeyler söylediğini, Chelsea'deyken United'ı 4-0 yendiğimizde daha fazlasını söylediğini hatırlıyorum. Geçen yıl Roma derbisinden sonra daha da fazlasını söyledi.' dedi.

Mourinho'nun her zaman böyle davrandığını söyleyen İspanyol yıldız, 'Hakemden bahsetmediği zamanlarda takvimden, yere düşen oyuncudan bahsediyor. Onu çok iyi tanıyorum, çok komik bir insan. Derbideki muazzam gerilimi dağıtmak için bu sözcükleri kullandığını biliyorum. Onu çok iyi tanıyorum çünkü o benim Chelsea'deki koçumdu.' şeklinde konuştu.

Lazio ile Roma arasında 12 Kasım'da oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.