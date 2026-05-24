  • Pedro'nun veda golüyle, Lazio sezonu 3 puanla kapattı
Spor

Pedro'nun veda golüyle, Lazio sezonu 3 puanla kapattı

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Lazio, sahasında Pisa'yı 2-1 mağlup etti. Roma ekibinde son maçına çıkan Pedro, ağları havalandırmayı başardı.

HABER MERKEZİ24 Mayıs 2026 Pazar 00:03
İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Lazio, sahasında Pisa'yı konuk etti. Lazio, Olimpico'daki maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Pisa, 23. dakikada Stefano Moreo ile 1-0 öne geçti. Lazio, 33. dakikada Fisayo Dele-Bashiru'nun golüyle 1-1'lik eşitliği buldu.

Lazio, 35. dakikada Pedro'nun golüyle 2-1 öne geçti ve maçı 2-1 kazandı. İtalyan ekibinde son maçına çıkan Pedro, son maçında ağları havalandırmayı başardı.

Ev sahibi ekip Lazio'da Pedro ile birlikte teknik direktör Maurizio Sarri de son maçına çıktı.

Bu sonucun ardından Lazio, sezonu 54 puanla tamamladı. Küme düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Pisa, 18 puanla Serie B'ye düştü.

