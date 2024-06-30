Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve ikinci başkan Hüseyin Yücel, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HOCAMIZLA TOPLANTI YAPTIK"

"Hocamızla dün bir toplantı yaptık. Çok umutluyuz. Hüseyin Bey'in önderliğinde transfer komitemiz çok ciddi çalışma yapıyor. Tüm camiamız için hayırlı bir sezon olsun. Hüseyin Bey'in transfer çalışmalarını tüm camiamızın desteklemesi lazım. Basketbol takımlarımızın bütün transferleri tamamlandı."

"TRANSFERDE SAKİN GİDECEĞİZ"

"Transferde çok sakin gideceğiz. Hem vaktimizi hem de naktimizi doğru kullanacağız.

"RAFA, MÜMKÜN GÖRÜNMÜYORDU"

"Rafa Silva konusunda uzun zamandır çalışıyorduk. Pek mümkün görünmüyordu çünkü Suudi Arabistan devredeydi. Hüseyin Bey, çok önemli katkılar yaparak bu transferi gerçekleştirdi. Böyle bir yöneticimiz olduğu için çok gururluyuz."

"MITROVIC GEÇİYOR, MÜMKÜN DEĞİL"

Hüseyin Yücel: "Çok daha iyi günler görecek Beşiktaş taraftarı. Tek dileğim taraftarlarımızın desteklemesi. Mitrovic ismi geçiyor, mümkün değil. 50 milyon euro'ya transfer yapmış bir oyuncu. Sadece Beşiktaş için değil, herhangi bir Türk takımı için mümkün değil."

"BÜYÜK BİR TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI"

Hasan Arat: "Büyük bir tüzük değişikliği yapılmıştır. 18 yaşından itibaren çocuklarımız üye olabilecekler Beşiktaş'a ve çocuk yaştan itibaren kayıt yaptırabilecekler."

"ALLAH BİZİ MAHCUP ETMEZ İNŞALLAH"

"Allah bizi mahçup etmez inşallah. Lütfen desteğinizi eksik etmeyin. Hepimizin hataları olabilir ama burada bir gönül birliği var. Beşiktaş buna sahip çıksın, bu her zaman bir araya gelmez. Hüseyin Bey son derece hassas transfer çalışmaları yürütüyor."