19 Şubat 2020 Çarşamba10:46 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 10:46

Galatasaray'da Ali Sami Yen 1905 Derneği törenle açılırken törene sarı-kırmızılı camiadan üst düzey katılım gösterildi. Başkan Mustafa Cengiz'in de yer aldığı açılışta eski başkan Faruk Süren'in Mustafa Cengiz'e olan tavrı salonda büyük bir şok etkisi yarattı!

Açılış töreninde herkesle yakından ilgilenen ve tek tek selamlaşam başkan Mustafa Cengiz, eski başkan Faruk Süren'in bulunduğu masaya gittiği anda ise büyük bir şokla karşılaştı.

BAŞKANIN ELİ HAVADA KALDI

Adnan Polat ve Yiğit Şardan gibi Galatasaray camiasının önemli isimlerinin elini sıkan ve "hoş geldiniz" diyen başkan Mustafa Cengiz, Faruk Süren'e de elini uzattı ancak Süren, Cengiz'in elini havada bıraktı!

FARUK SÜREN'E YAKIŞTI MI?

Galatasaray yönetiminin tüzüğün dışına çıktığını düşündüğü için "yönetimi yok sayan" Faruk Süren'in başkan Mustafa Cengiz'in elini sıkmaması, salonda büyük bir şok etkisi yaratırken; camianın ileri gelenleri de Süren'in bu tavrını, Galatasaray başkanlık makamına büyük bir saygısızlık olarak yorumladı ve, "Süren'in bu yaptığı Galatasaray ilkerine, dinamiklerine uymuyor, her şeyden önce büyük bir nezaketsizlik ve başkanlık makamına saygısızlık. Faruk Süren'e bu tavrını yakıştıramadık" ifadelerini kullandı.

ELİMDE ASKI VAR DEDİ AMA...

Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından açıklamalarda bulunan ve "Elim askıdaydı, o yüzden başkanın elini sıkmadım" ifadelerini kullanan Faruk Süren'in bu açıklamalarının da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Açılış törenine "elinde askı" olmadan katılan Faruk Süren'in başkan Mustafa Cengiz hariç hemen hemen herkesle de tokalaşması dikkatlerden kaçmadı.

(Sporx)