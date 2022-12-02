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Spor

Pele sağlık durumu hakkında konuştu

Efsane futbolcu Pele hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi. Hastaneye rutin bir kontrol için gittiğini söyleyen efsane futbolcu iyi niyet temennisi için herkese teşekkür etti.

NTV Spor2 Aralık 2022 Cuma 14:41 - Güncelleme:
Pele sağlık durumu hakkında konuştu
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Sağlığının kötüye gittiğine dair çıkan haberler nedeniyle sevenlerinin endişelendiği Brezilyalı efsane futbolcu Pele, hastaneye rutin kontrol için gittiğini söyledi.

Pele, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'daki bir binada bulunan elektronik reklam panosunda kendisi için yazılan "Get well soon (Acil şifalar)" mesajını, Instagram hesabından paylaştı.

Kolon bölgesindeki şüpheli tümör 2021'in eylül ayında ameliyatla alınan 82 yaşındaki Pele, sağlık durumuna ilişkin paylaşımında, "Arkadaşlar aylık kontrollerimi yaptırmak için hastanedeyim. Olumlu mesajlarınızı almak her zaman güzel. Güzel mesajı için Katar'a ve iyi niyet temennisinde bulunan herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

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