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Spor

Pele'den iyi haber! Yoğun bakımdan çıkarıldı

Kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat edilen Brezilyalı efsane futbolcu Pele, yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.

AA15 Eylül 2021 Çarşamba 12:25 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 12:25
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Sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesinde operasyon geçiren Pele, Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Kendini çok iyi hissettiğini belirterek aldığı destek mesajları için teşekkür eden 80 yaşındaki Pele, "Yoğun bakımdan çıkarılıp normal odaya alındım. Her gün daha iyiye gidiyorum. Maçta 90 dakika ve uzatmaları çıkaracak haldeyim. Yakında yeniden kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbrek sorunları ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı. Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

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