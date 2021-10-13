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Spor

Pelkas'tan Trabzonspor maçı sözleri: Elbette isterim, deneyeceğim!

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas Trabzonspor maçı öncesinde konuştu. Geçtiğimiz sezon Trabzon'da galibiyet golünü atana Pelkas, 'Elbette gol atmak isterim. Ancak daha önemlisi kazanmak. Son maçta uzaktan gol atmıştım, yine şutlarımla bunu deneyeceğim.' diye konuştu.

13 Ekim 2021 Çarşamba 14:37 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 14:37
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Süper Lig'de 9. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe'ye karşı karşıya gelecek.

Liderlik maçında Fenerbahçe'nin en büyük kozu Yunanistan Milli Takımı'ndan moralli dönen Pelkas olacak. Geçen yıl Trabzon'da 1-0 kazanılan maçta Fenerbahçe'nin tek golünü atan Pelkas, "Elbette gol atmak isterim. Ancak daha önemlisi kazanmak. Son maçta uzaktan gol atmıştım, yine şutlarımla bunu deneyeceğim." diye konuştu.

FORVET HATTI FORMDA

Pelkas gibi Enner Valencia ve Serdar Dursun'un da milli maçlardan moralli dönmesi, Fenerbahçe'nin forvet hattında bir sıkıntı yaşamayacağının göstergesi...

Milli arada iyi hazırlanan Berisha da teknik direktör Vitor Pereira'nın elini güçlendiriyor. Portekizli teknik adamın da bugünden itibaren başlayacak taktik idmanlarda oyunu Pelkas üzerine kuracağı belirtiliyor.

Vitor Pereira'nın çok güvendiği ve oyun içinde özgürlük tanıdığı oyuncuya şut konusunda da çok güveniyor.

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