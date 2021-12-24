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Spor

Penaltı canavarı Ersin Destanoğlu

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu bu sezon kullanılan 3 penaltının ikisinde gol izni vermedi. Galatasaray maçında Mohamed'in atışını çıkartan Ersin dün gece de Soner Aydoğdu karşısında devleşti.

24 Aralık 2021 Cuma 11:47 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 11:47
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Ersin Destanoğlu penaltılardaki başarısını Göztepe karşısında da sürdürdü. Bu sezon kalede olduğu maçlarda 3.kez Penaltı atışıyla karşı karşıya kalan Siyah-Beyazlı file bekçisi bunların ikisinde rakiplerine gol izni vermedi.

İlk penaltı 10. haftadaki Galatasaray maçında yaşandı. Beşiktaş 'ın 2-1 önde olduğu 79.dakikada rakip takım Mostafa Mohamed ile penaltı kullandı. Ersin rakibine gol izni vermedi. Ardından 16.haftadaki Fenerbahçe deplasmanında rakip takım 14'te mücadele 0-0 devam ederken penaltı kazandı. Topun başına Mesut Özil geçti ve Ersin bu penaltıda başarı sağlayamadı.

2 KURTARIŞLA 6 PUAN

Genç file bekçisi 3.kez penaltı sınavını dün akşam verdi. 41'de mücadele 1-1 devam ederken Soner Aydoğdu'nun kullandığı atışta devleşen Ersin rakibin ikinci kez öne geçmesine izin vermedi. Siyah-Beyazlı kalecinin penaltı kurtardığı iki maçta Beşiktaş 6 puan aldı. Ersin Göztepe karşısında genel anlamda da iyi bir oyun çıkardı, kalesine gelen 5 şuttan dördünü kurtarırken 90+7'de Jahovic'e gol izni vermedi.

Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de hiçbir kaleci Ersin Destanoğlu'ndan daha fazla penaltı kurtarmadı. (Okan Kocuk ve Kristoffer Nordfeldt ile eşit)

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