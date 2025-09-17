Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, maçın son anları nefes kesti.

Alanyaspor'un 90+3. dakikada bulduğu golle karşılaşmanın son bölümüne 2-2'lik eşitlikle girildi. Maçın son anlarında dakikalar 90+6'yı gösterirken Fenerbahçe, penaltı bekledi. Ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyonda sarı lacivertliler, maçın hakemi Cihan Aydın'a yoğun şekilde itirazda bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın bir süre VAR hakemi Onur Özütoprak ile konuştuktan sonra, maçın son düdüğünü çaldı.

İşte o pozisyon...

(Fotoğraflar: beIN Sports)