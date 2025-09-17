İSTANBUL 27°C / 18°C
  Penaltı itirazı! Kadıköy'de son dakikada ortalık karıştı
Spor

Penaltı itirazı! Kadıköy'de son dakikada ortalık karıştı

Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele 2-2 sona ererken sarı lacivertliler, karşılaşmanın son dakikasında yaşanan bir pozisyona itirazda bulundu.

17 Eylül 2025 Çarşamba 22:13
Penaltı itirazı! Kadıköy'de son dakikada ortalık karıştı
Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, maçın son anları nefes kesti.

Alanyaspor'un 90+3. dakikada bulduğu golle karşılaşmanın son bölümüne 2-2'lik eşitlikle girildi. Maçın son anlarında dakikalar 90+6'yı gösterirken Fenerbahçe, penaltı bekledi. Ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyonda sarı lacivertliler, maçın hakemi Cihan Aydın'a yoğun şekilde itirazda bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın bir süre VAR hakemi Onur Özütoprak ile konuştuktan sonra, maçın son düdüğünü çaldı.

İşte o pozisyon...

(Fotoğraflar: beIN Sports)

