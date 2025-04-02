Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray2ı Ülker Stadı'nda karşı karşıya getiren maçta tartışmalı pozisyonlar yaşanmaya devam ediyor.
Galatasaray'ın 24. dakikada kullandığı korner atışı sonrası ceza sahası içinde çekilen şutta Filip Kostic'in elle müdahalesi sonrası VAR'dan hakem Cihan Aydın'a uyarı geldi. Aydın, VAR monitöründe pozisyonu incelemesinin ardından penaltı kararını verdi. Penaltıyı gole çeviren Victor Osimhen 27. dakikada takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.İşte penaltı pozisyonu
(Fotoğraflar ATV'den alınmıştır.)