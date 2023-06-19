İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2023 Pazartesi / 1 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,8613
  • EURO
    25,9681
  • ALTIN
    1488.66
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Penaltılar sonucu: İspanya 5-4 Hırvatistan
Spor

Penaltılar sonucu: İspanya 5-4 Hırvatistan

İspanya, penaltılar sonucunda Hırvatistan'ı yenerek UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı.

19 Haziran 2023 Pazartesi 00:57 - Güncelleme:
Penaltılar sonucu: İspanya 5-4 Hırvatistan
ABONE OL

UEFA Uluslar Ligi finalinde Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geldi. Hollanda'nın De Kuip stadyumunda oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda İspanya kazandı.

Mücadelenin 90 dakikası ve uzatma bölümleri golsüz sona erdi. 120 dakika sonunda İspanya, 21 denemede sadece 1 isabetli şut çekti. Hırvatistan ise daha az hücum eden taraf olmasına karşın İspanya kalesine 5 isabetli şut göndermeyi başardı.

Hırvatistan'da Lovro Majer ve Bruno Petkovic penaltılardan faydalanamadı. İspanya ise penaltılarda 6'da 5 yaptı ve şampiyon oldu.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.