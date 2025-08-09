İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Penaltılarda Altay Bayındır farkı

Old Trafford'da oynanan hazırlık maçında Manchester United ile Fiorentina 1-1 berabere kalırken, penaltılarda Altay Bayındır'ın kurtarışıyla İngiliz ekibi kazanmayı bildi.

Haber Merkezi9 Ağustos 2025 Cumartesi 17:27 - Güncelleme:
Penaltılarda Altay Bayındır farkı
ABONE OL

Manchester United ile Fiorentina, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi.

Fiorentina, 8. dakikada Simon Sohm'un attığı golle 1-0 öne geçti. Manchester United'a beraberliği getiren golü 25. dakikada kendi kalesine Robin Gosens attı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından penaltılara geçildi.

Manchester United'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, Fiorentina'nın son penaltısını kurtardı.

Manchester United, toplam skorda Fiorentina'yı 6-5 mağlup etti.

DZEKO İLE 63 DAKİKA

Öte yandan Fiorentina'da Fenerbahçe'den transfer edilen Edin Dzeko, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Dzeko, 63 dakika sahada kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.