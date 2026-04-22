56'da İsmail ve Sidiki çıktı, Fred ve Talisca girdi.

Nene, Alvarez ve Asensio maç kadrosunda yer almadı.

Yarı final maçları 12, 13 veya 14 Mayıs'ta oynanacak.

Karşılaşma öncesinde "Modumuz düşük ve toparlanacağız" diyen Domenico Tedesco'nun bu söylemi sahaya hızlı yansımadı. Talisca yerine en uçta Cherif başlarken Rize maçında iyi bir performans sergileyen İsmail Yüksek'in oyundaki ömrü 56 dakika oldu. Sarı-Lacivertliler'de Kerem hareketliydi fakat maçın temposu yüksek değildi. Kulübe opsiyonunun da zayıf olması nedeniyle Tedesco bilindik hamlelerini yaptı. Deneyimli savunmacı Milan Skriniar'ın ikinci yarı gol araması dikkat çeken bir başka detaydı. 90 dakikada işi bitiremeyen F.Bahçe, durumunu özetlemiş oldu. Uzatma anlarında Kanarya baskındı fakat 'bu da kaçar' denilecek bir pozisyon olmadı. Semedo'nun son dakikalardaki dikkatsizliği pahalıya patladı. F.Bahçe yediği hazin penaltı golüyle hayallere çeyrekte veda etti.

RİZE MAÇI ETKİLEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son dakikada yenilen gollerin takımı son derece kötü etkilediğini söyledi: "Modumuz düşük, hayal kırıklığı var. VAR böyle bir penaltı veriyorsa kabul etmeliyiz, demek ki penaltıdır. Rizespor maçında yemiş olduğumuz gol bizi derinden etkiledi. Bizim adımıza gerçek bundan ibaret. İstediğimiz ruhu göremedik. Asensio'nun derbiye yetişeceğini düşünüyorum."

TEK KELİMEYLE REZİLLİK

İsmail Yüksek: "Son 2 maçtaki sonuçlar tek kelimeyle rezillik! Utanç verici durum. Futbolcular olarak sorumluluğu alıyoruz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Hedeflerden birini kaybettik. Önümüzde artık derbi var. Tam konsantre gitmemiz ve kazanmamız gerekiyor. Yapabileceğimiz tek şey bu."