Pendikspor, Altınordu'yu 2 golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yendi.
Karşılaşma öncesinde taraftarlar, depremzede çocuklara gönderilmek üzere sahaya bin adet top attı.
STAT: Pendik
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Burak Cansız, Mehmet Şengül
PENDİKSPOR: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Tarık Tekdal (Dk. 46 Berkay Sülüngöz), Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun, Mesut Özdemir, Ahmed Ildız (Dk. 75 Ali Han Tunçer), Gökcan Kaya (Dk. 46 Aosman), Oğulcan Çağlayan (Dk. 67 Görkem Bitin), Regattin, Thuram (Dk. 89 Oltan Karakullukçu)
ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Erdem Gökçe, Selim Ay, Erdi Dikmen, Ali Dere, Metehan Yılmaz (Dk. 72 Kürşad Sürmeli), Emirhan Aydoğan, Recep Aydın (Dk. 55 Emircan Gürlük), Ahmet İlhan Özek (Dk. 72 Kubilay Aktaş), Metehan Mimaroğlu (Dk. 89 Hüsamettin Yener), Ali Özgün (Dk. 56 Ahmet Dereli)
GOLLER: Dk. 10 Ali Özgün (Altınordu), Dk. 61 Ahmet Ildız, Dk. 87 Ali Han Tunçer (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Dk. 45+3 Selim Ay (Altınordu), Dk. 85 Thuram (Pendikspor)