Pendikspor, Bolu'da 3 golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Pendikspor, Dyorex Boluspor'u deplasmanda 3-1 yendi.
STAT: Bolu Atatürk
HAKEMLER: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Cemal Alpay
DYOREX BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kacar (Dk. 77 Gökhan Alsan), Eray Ataseven (Dk. 46 Burak Asan), Ngandu (Dk. 63 Berk Yıldız), Safa Kınalı (Dk. 85 Balde), Bregu (Dk. 85 Alex), Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Bülent Cevahir, Ndlovu
PENDİKSPOR: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Hasan Hatipoğlu, Kappel, Ahmed Ildız (Dk. 75 Mesut Özdemir), Regattin (Dk. 90+6 Aosman), Hasan Kılıç, Rosario (Dk. 90+ Oğulcan Çağlayan), Gökcan Kaya (Dk. 75 Görkem Bitin), Tarık Tekdal, Ferhat Öztorun
GOLLER: Dk. 41 Ngandu (Dyorex Boluspor), Dk. 42 Hasan Kılıç, Dk. 79 Kappel, Dk. 90+4 Görkem Bitin (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Dk. 39 Kappel, Dk. 83 Hasan Kılıç, Dk. 87 Mesut Özdemir (Pendikspor), Dk. 87 Gökhan Alsan, Dk. 90+2 Burak Asan (Dyorex Boluspor)