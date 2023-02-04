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Spor

Pendikspor, Bolu'da 3 golle kazandı

Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Boluspor'u 3-1 mağlup etti.

AA4 Şubat 2023 Cumartesi 18:34 - Güncelleme:
Pendikspor, Bolu'da 3 golle kazandı
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Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Pendikspor, Dyorex Boluspor'u deplasmanda 3-1 yendi.

STAT: Bolu Atatürk

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Cemal Alpay

DYOREX BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kacar (Dk. 77 Gökhan Alsan), Eray Ataseven (Dk. 46 Burak Asan), Ngandu (Dk. 63 Berk Yıldız), Safa Kınalı (Dk. 85 Balde), Bregu (Dk. 85 Alex), Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Bülent Cevahir, Ndlovu

PENDİKSPOR: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Hasan Hatipoğlu, Kappel, Ahmed Ildız (Dk. 75 Mesut Özdemir), Regattin (Dk. 90+6 Aosman), Hasan Kılıç, Rosario (Dk. 90+ Oğulcan Çağlayan), Gökcan Kaya (Dk. 75 Görkem Bitin), Tarık Tekdal, Ferhat Öztorun

GOLLER: Dk. 41 Ngandu (Dyorex Boluspor), Dk. 42 Hasan Kılıç, Dk. 79 Kappel, Dk. 90+4 Görkem Bitin (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Dk. 39 Kappel, Dk. 83 Hasan Kılıç, Dk. 87 Mesut Özdemir (Pendikspor), Dk. 87 Gökhan Alsan, Dk. 90+2 Burak Asan (Dyorex Boluspor)

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