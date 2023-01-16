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Spor

Pendikspor evinde Erzurumspor FK ile yenişemedi

Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 31 yaptı.

AA16 Ocak 2023 Pazartesi 22:34 - Güncelleme:
Pendikspor evinde Erzurumspor FK ile yenişemedi
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Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor ile Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla ligde 7. beraberliğini yaşayan Pendikspor, puanını 31'e çıkardı ve haftayı 6. sırada tamamladı. Bu sezon 6. kez berabere kalan ve puanını 21'e yükselten Erzurumspor FK ise 14. basamakta yer aldı.

STAT: Pendik

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Gökhan Memişoğlu, Gökmen Baltacı

PENDİKSPOR: Burak Öğür, Berkay Sülüngöz, Tarık Tekdal, Hasan Hatipoğlu (Dk. 46 Aosman), Hasan Kılıç, Erdem Özgenç, Ahmet Ildız (Dk. 71 Mesut Özdemir), Regattin, Ferhat Öztorun, Kappel (Dk. 71 Oğulcan Çağlayan), Thuram (Dk. 89 Ahmet Yazar)

ERZURUMSPOR FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Cengizhan Bayrak, Estrela, Shala (Dk. 78 Alican Özfesli), Sefa Akgün, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 63 Olanare), Ufuk Budak (Dk. 84 Bergdich), Eren Tozlu

GOLLER: Dk. 65 Ahmet Ildız (Pendikspor), Dk. 90+4 Eren Tozlu (Penaltıdan) (Erzurumspor FK)

SARI KART: Dk. 18 Hasan Hatipoğlu (Pendikspor)

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