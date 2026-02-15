Pendikspor evinde hata yapmadı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Atko Grup Pendikspor, sahasında SMS Grup Sarıyer'i 2-0 yendi.
Stat: Pendik
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Haydar Avcı, İbrahim Ethem Potuk
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Furkan Doğan (Dk. 66 Ahmet Karademir), Yiğit Fidan, Soldo, Sequeira, Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Wilks (Dk. 66 Kitsiou), Denic (Dk. 90+3 Efehan Pekdemir), Thuram, Clarke-Harris (Dk. 82 Adnan Uğur)
SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Oğuzhan Berber (Dk. 66 Dembele), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa (Dk. 83 Fethi Özer), Eşref Korkmazoğlu, Marcos-Silva, Kulasin (Dk. 66 Oğuzhan Yılmaz), Poko, Regattin (Dk. 66 Aytaç Kara), Camara, Eze (Dk. 66 Batuhan Kör)
Goller: Dk. 4 Clarke-Harris, Dk. 19 Denic (Atko Grup Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Furkan Doğan, Dk. 45 Yiğit Fidan, Dk. 78 Kitsiou, Dk. 84 Ahmet Karademir, Dk. 86 Deniz Dilmen, Dk. 87 Adnan Uğur, Dk. 88 Thuram (Atko Grup Pendikspor), Dk. 81 Caner Osmanpaşa, Dk. 90 Marcos-Silva (SMS Grup Sarıyer)