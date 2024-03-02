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Spor

Pendikspor evinde Konyaspor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Pendikspor, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

AA2 Mart 2024 Cumartesi 12:25 - Güncelleme:
Pendikspor evinde Konyaspor'u konuk edecek
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Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Pendik Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Portekizli teknik adam Ivo Vieira ile yollarını ayıran Pendikspor, yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk maçına Konyaspor karşısında çıkacak.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı karşılaşmalardan 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Pendikspor, 26 puanla 19. sırada yer alıyor. Konyaspor ise 27 maçtan toplayabildiği 28 puanla 18. sırada bulunuyor.

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