14 Aralık 2025 Pazar
Spor

Pendikspor evinde takıldı

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor, Pendik Stadı'nda ağırladığı Iğdır FK ile 1-1 berabere kalarak üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı.

14 Aralık 2025 Pazar 21:21


Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor, Iğdır FK'yi konuk etti.

Pendik Stadı'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Pendikspor'un golünü 37. dakikada Mallik Wilks kaydetti. Iğdır FK'ye beraberliği getiren gol ise 40. dakikada Ali Kaan Güneren'den geldi.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. kez puan kaybı yaşayan Pendikspor, 33 puanla 2. sırada konumlandı. Iğdır FK ise 29 puana ulaşarak 6. sırada yer aldı.

Ligin 18. haftasında Pendikspor, deplasmanda Boluspor ile kaşılaşacak. Iğdır FK ise Sivasspor'u konuk edecek.

