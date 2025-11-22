Pendikspor, Hatayspor'u 1 golle devirdi

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Pendikspor, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu.

Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Pendikspor, 1-0 kazandı.

Mücadelede Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada penaltı noktasından Jonson Clarke-Harris attı.

Bu karşılaşmayla birlikte Hatayspor, 1021 gün sonra Hatay'da sahaya çıktı.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 9 maça yükselten Pendikspor, 29 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Hatayspor ise 4 puan ile sondan ikinci sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Pendikspor, Manisa FK'yi konuk edecek. Hatayspor ise sonuncu Adana Demirspor'a konuk olacak.