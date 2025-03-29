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Spor

Pendikspor ile Çorum FK yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Pendikspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Haber Merkezi29 Mart 2025 Cumartesi 18:07 - Güncelleme:
Pendikspor ile Çorum FK yenişemedi
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Pendikspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Konuk ekip Çorum FK, 30. dakikada Ferhat Yazgan'ın penaltısı ve 38. dakikada Thomas Verheydt'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Pendikspor, 60. dakikada Bekir Karadeniz ve 80. dakikada Yonathan Del Valle'nin golleriyle eşitliği sağladı.

Bu sonuçla Çorum FK 46, Pendikspor ise 41 puana yükseldi.

Çorum, gelecek hafta Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Pendikspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

  • Pendikspor
  • Çorum FK
  • 1.Lig

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