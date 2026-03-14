  • Pendikspor ile İstanbulspor yenişemedi
Spor

Pendikspor ile İstanbulspor yenişemedi

Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü Ömer Faruk Duymaz atarken, Pendikspor'a beraberliği Görkem Bitin getirdi.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 22:31
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Atko Grup Pendikspor ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Burak Olcar, Mehmet Pekmezci, Ömer Gezer

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou (Dk. 87 Erdem Gökçe), Yiğit Fidan, Soldo, Sequeira (Dk. 8 Furkan Mehmet Doğan), Berkay Sülüngöz, Wilks (Dk. 87 Enis Safin), Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil, Thuram, Clarke-Harris (Dk. 29 Görkem Bitin)

İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır (Dk. 67 Özcan Şahan), Fatih Tultak (Dk. 75 Duran Şahin), Emrecan Uzunhan (Dk. 72 Abdullah Aydın), Deniz Tuncer (Dk. 67 Cham), Vorobjovas, Sambissa, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 73 Vefa Temel), Mendy, Yusuf Ali Özer, Krstovski

Goller: Dk. 22 Ömer Faruk Duymaz (İstanbulspor), Dk. 63 Görkem Bitin (Atko Grup Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Ömer Faruk Duymaz, Dk. 35 Mendy, Dk. 46 Yunus Bahadır, Dk. 61 Deniz Tuncer, Dk. 70 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor), Dk. 90+6 Görkem Bitin (Atko Grup Pendikspor)

