İSTANBUL 18°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2024 Cuma / 21 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5463
  • EURO
    36,0376
  • ALTIN
    3006.57
  • BIST100
    9549.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pendikspor ile Ümraniyespor puanları paylaştı
Spor

Pendikspor ile Ümraniyespor puanları paylaştı

Trendyol 1.Lig 14. hafta karşılaşmasında Pendikspor, Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'ndaki maç 2-2 berabere bitti.

22 Kasım 2024 Cuma 22:54 - Güncelleme:
Pendikspor ile Ümraniyespor puanları paylaştı
ABONE OL

Trendyol 1.Lig 14. hafta karşılaşmasında Pendikspor, Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'ndaki maç 2-2 berabere bitti.

Pendikspor'un golleri 3'te Cihan Topaloğlu'nun kendi kalesine attığı gol ve 45+1'de Welinton'dan geldi. Ümraniyespor'un golleri ise 67'de penaltıdan Georgi Minçev ile 82'de Barış Ekincier kaydetti.

Pendikspor, bu maçın ardından puanını 18 yaptı. Ümraniyespor'da puanını 18 yaptı.

Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Ankaragücü deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, Gençlerbirliğini konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.