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Spor

Pendikspor kazandı, Ankaragücü kümeye yaklaştı

Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte İstanbul ekibi puanını 45'e yükseltirken başkent temsilcisi 38 puanla 16. sırada yer aldı.

Haber Merkezi9 Nisan 2025 Çarşamba 23:09 - Güncelleme:
Pendikspor kazandı, Ankaragücü kümeye yaklaştı
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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Pendikspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Mücadelede ilk golü 13. dakikada Ankaragücü'nden Owusu Kwabena attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri ise 18. dakikada Mesut Özdemir ile 35. dakikada Emeka Friday Eze kaydetti.

Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 45'e yükseltirken Ankaragücü, 38 puanda kaldı. Başkent ekibi düşme potasının hemen üstünde 16. sırada yer alırken 17. sırada bulunan Manisa FK ile aynı puana sahip.

1. Lig'de bir sonraki hafta Ankaragücü sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Pendikspor ise deplasmanda Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek.

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