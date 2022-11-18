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Spor

Pendikspor, Malatya'da 3 golle kazandı

Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.

AA18 Kasım 2022 Cuma 22:28 - Güncelleme:
Pendikspor, Malatya'da 3 golle kazandı
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Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Pendikspor'a 3-0 mağlup oldu.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Burak Cansız,

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu, Philip Gameli Awuku (Dk.74 Arda Hilmi Şengül), Burak Kavlak, Barış Başdaş (Dk.79 Erşan Yaşa), Aly Malle (Dk. 46 Mert Miraç Altıntaş), Ogün Özçiçek, Godfred Donsah, Taha Gür (Dk. 46 Nuri Fatih Aydın), Doğukan Emeksiz (Dk. 62 Yakup Alkan), Haqi Osman, Cengizhan Akgün

PENDİKSPOR: Burak Öğür, Hasan Hatipoğlu, Tarık Tekdal (Dk. 33 Enes Keskin), Berkay Sülüngöz, Ferhat Öztorun, Gökcan Kaya (Dk. 76 Khaly Iyane Tham), Hasan Kılıç (Dk. 76 Ahmet Yazar), Erdem Özgenç, Leoandro Deyrinio Kappel, Rogerio Conceiçao Rosario (Dk. 82 Görkem Bitin), Adrien Daniel Karoly Regattin (Dk. 82 Muhammed Akarslan)

GOLLER: Dk. 9 Barış Başdaş (kendi kalesine), Dk. 30 Rogeria, Dk.90 Kappel, (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Dk. 8 Burar Kavlak, Dk. 21 Philip Gameli Awuku (Yeni Malatyaspor)

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