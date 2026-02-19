İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7629
  • EURO
    51,6045
  • ALTIN
    7017.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pendikspor, Sakarya deplasmanında kazandı
Spor

Pendikspor, Sakarya deplasmanında kazandı

Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Sakaryaspor'u 2-0 mağlup ederek 45 puana yükseldi.

HABER MERKEZİ19 Şubat 2026 Perşembe 22:21 - Güncelleme:
Pendikspor, Sakarya deplasmanında kazandı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig 26. hafta maçında Pendikspor deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 86. dakikada penaltıdan Jonson Clarke-Harris ve 90+6'da Mallik Wilks kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor 45 puana yükselirken, Sakaryaspor 24 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Pendikspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Sakaryaspor ise Sivasspor'a konuk olacak.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Selahattin Altay, Harun Reşit Güngör

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Burak Bekaroğlu, Arif Kocaman, Mete Kaan Demir, Vukovic, Fofana (Dk. 46 Soro), Ruan (Dk. 80 Haydar Karataş), Owusu (Dk. 58 Serkan Emrecan Terzi), Pena (Dk. 73 Mirza Cihan), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 58 Melih Bostan)

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou (Dk. 86 Adnan Uğur), Yiğit Fidan, Soldo, Sequeirra (Dk. 73 Ahmet Karademir), Hakan Yeşil, Mesut Özdemir, Wilks, Bekir Karadeniz, Denic, Clarke-Harris (Dk. 90 Berkay Sülüngöz)

Goller: Dk. 86 Clarke-Harris (Penaltıdan), Dk. 90+6 Wilks (Atko Grup Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Burak Bekaroğlu, Dk. 66 Pena, Dk. 84 Serkan Emrecan Terzi, Dk. 84 Vukovic (Sakaryaspor), Dk. 21 Sequeirra, Dk. 49 Mesut Özdemir, Dk. 80 Clarke-Harris (Atko Grup Pendikspor)

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.