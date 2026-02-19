Pendikspor, Sakarya deplasmanında kazandı

Trendyol 1. Lig 26. hafta maçında Pendikspor deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.
Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 86. dakikada penaltıdan Jonson Clarke-Harris ve 90+6'da Mallik Wilks kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Pendikspor 45 puana yükselirken, Sakaryaspor 24 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Pendikspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Sakaryaspor ise Sivasspor'a konuk olacak.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Selahattin Altay, Harun Reşit Güngör
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Burak Bekaroğlu, Arif Kocaman, Mete Kaan Demir, Vukovic, Fofana (Dk. 46 Soro), Ruan (Dk. 80 Haydar Karataş), Owusu (Dk. 58 Serkan Emrecan Terzi), Pena (Dk. 73 Mirza Cihan), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 58 Melih Bostan)
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou (Dk. 86 Adnan Uğur), Yiğit Fidan, Soldo, Sequeirra (Dk. 73 Ahmet Karademir), Hakan Yeşil, Mesut Özdemir, Wilks, Bekir Karadeniz, Denic, Clarke-Harris (Dk. 90 Berkay Sülüngöz)
Goller: Dk. 86 Clarke-Harris (Penaltıdan), Dk. 90+6 Wilks (Atko Grup Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Burak Bekaroğlu, Dk. 66 Pena, Dk. 84 Serkan Emrecan Terzi, Dk. 84 Vukovic (Sakaryaspor), Dk. 21 Sequeirra, Dk. 49 Mesut Özdemir, Dk. 80 Clarke-Harris (Atko Grup Pendikspor)