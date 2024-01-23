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Spor

Pendikspor son dakikada güldü!

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Pendikspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

23 Ocak 2024 Salı 22:23 - Güncelleme:
Pendikspor son dakikada güldü!
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Süper Lig'in 22. haftasında Pendikspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki maçı Pendikspor 3-2'lik skorla kazandı.

Kasımpaşa, 6. dakikada Joher Rassoul'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Pendikspor bu gole 19. dakikada Umut Nayir ile cevap verdi. Kasımpaşa, 25'te bu kez Gökhan Gül ile 2-1 öne geçti. Pendikspor'da Mame Thiam 44. dakikada penaltıdan skoru 2-2 yaptı.

Pendikspor, 90. dakikada Thuram'ın attığı golle maçı 3-2 kazandı.

Bu sonucun ardından Pendikspor, 22 puana yükseldi. Kasımpaşa 29 puanda kaldı.

Pendikspor, bir sonraki haftada Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

  • Süper Lig Maçı
  • Pendikspor - Kasımpaşa
  • 3-2 Skor

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