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Spor

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: Herkes çok şaşıracak

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, katıldığı bir televizyon programında transferler hakkında açıklamalarda bulundu.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 21:22 - Güncelleme:
Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: Herkes çok şaşıracak
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Osman Özköylü yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda çok önemli ve ciddi oyuncuları kadromuza katacağız." dedi.

Özköylü, "Salı günü iki tane çok önemli oyuncu kulüple görüşmek için İstanbul'a gelecek. Bittiği anda herkes yeni transferimizi şaşkınlık içinde görecek." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da çalışmak istediğini söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Ben de ilk kez Süper Lig tecrübesi yaşayacağım. Ligde kalıcı olmak istiyoruz. Ben Trabzonsporluyum, 9 senemi orada geçirdim. En büyük hedeflerimden bir tanesi inşallah bir gün Trabzonspor'da yer alabilmek." açıklamasını yaptı.

YABANCI SINIRI SÖZLERİ

Osman Özköylü, "Ben yabancı sınırının serbest olmasını istiyorum ama tabii daha kaliteli oyuncuların da transfer edilmesini istiyorum. Bir ara yabancı sınırı kalktığında yurt dışına daha çok yerli oyuncu göndermiştik." şeklinde konuştu.

  • Pendikspor
  • Teknik Direktör Osman Özköylü
  • transferler

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