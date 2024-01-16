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Spor

Pendikspor, Umut Nayir transferini duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Fenerbahçe'den Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA16 Ocak 2024 Salı 13:33 - Güncelleme:
Pendikspor, Umut Nayir transferini duyurdu
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Pendikspor, Umut Nayir'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekibi Pendikspor, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Umut Nayir'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Pendikspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Mahmut Türkoğlu'nun katıldığı törenle Umut Nayir, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Siltaş Yapı Pendikspor renklerine bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Fenerbahçe'de toplam 13 resmi maça çıkan, bu karşılaşmaların hiçbirinde ilk 11'de yer almayan ve 162 dakika sahada kalan Umut Nayir, skora etki edemedi.

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