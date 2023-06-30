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Spor

Pendikspor yeni sezona başladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı.

30 Haziran 2023 Cuma 20:27 - Güncelleme:
Pendikspor yeni sezona başladı
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Geçen sezon elde ettiği başarıların ardından Süper Lig'e çıkan Pendik ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Abant Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa girdi.

16 FUTBOLCUYLA BAŞLANDI

Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde 16 futbolcu ve teknik ekiple otele gelen kırmızı-beyazlı ekip, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İdmana koşuyla başlayan Pendiksporlu futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışması yaptı.

Pendikspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Öte yandan otelin müdürü ve personeli, takımı antrenman sahasında karşıladı.

AYNI OTELDE KALIYORLAR

Otel müdürü Önder Sıkıcıoğlu, Pendikspor'un geçen sezon da ilk kampını otellerinde yaptığını söyledi.

Teknik direktör Özköylü ise otelde kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirterek, "Bu oteldeki tüm arkadaşları kendi ailemizden biliyoruz." dedi.

Sıkıcıoğlu'nun Özköylü'ye çiçek takdim etmesinin ardından otel personeli ve Pendikspor takımı hatıra fotoğrafı çektirdi.

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