Pendikspor yeni sezona hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Gerede ilçesi Esentepe mevkisinde bulunan bir otelde kamp yapan İstanbul temsilcisi, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde sabah antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda oyuncular, istasyon çalışması yaptı. İdman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Teknik direktör Uğur Uçar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci kamp için geldikleri Bolu'da fiziksel ve taktiksel hazırlık yaparak lige en iyi şekilde başlamak istediklerini söyledi.

Transfer sürecine değinen Uçar, "Belirlediğimiz oyuncular kaldı. 3-4 transfer daha yaptıktan sonra lige hazır şekilde gireceğiz." dedi.

Uçar, 24 Temmuz'da Eyüpspor, 27 Temmuz'da ise Esenler Erokspor ile hazırlık maçı oynayacaklarını, ardından lig haftasına gireceklerini kaydetti.

Hedeflerinden de bahseden Uçar, "Ligde kalmayı başardık. Bu sene daha yukarılara oynayacağız. Hedefimiz; play-off." diye konuştu.

Yeni sezonda, topa sahip olan, önde agresif baskı yapan Pendikspor'u izleteceklerini dile getiren Uçar, taraftarların da kendilerine güvenmelerini ve inanmalarını istedi.