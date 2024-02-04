Pendikspor yoluna hatasız devam ediyor

Süper Lig'in 24. haftasında Pendikspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Abdoulay Diaby ve 22. dakikada Umut Nayir attı. Adana Demirspor'un tek golü 90+10'da Luis Nani'den geldi.

Pendikspor'un devre arasında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Umut Nayir, İstanbul temsilcisinde 5 maçta 4 gol attı.

İstanbul ekibinde Halil Akbunar, 72. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Adana Demirspor'da 67. dakikada Nabil Alioui'nin yerine oyuna dahil olan 2008 doğumlu Ozan Demirbağ, Süper Lig tarihinde forma giyen en genç dördüncü futbolcu oldu.

Pendikspor, bu galibiyetle birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve puanını 26 yaptı.

Adana Demirspor'un ligdeki galibiyet hasreti ise 7 maça yükseldi. 31 puanda kalan Akdeniz temsilcisi, ligde son 14 maçta tek galibiyet aldı.

Pendikspor, ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Adana Demirspor ise sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor öne geçti. Adana Demirspor yarı sahasında sol kanatta Yusuf Barasi'nin hatalı pası sonucunda topu kapan Thiam, pasını savunmanın arkasına hareketlenen Diaby'ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazında dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

22. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Halil Akbunar'ın sağ taraftan kullandığı taç atışında Thiam, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Umut Nayir ile buluşturmak istedi. Umut'tan dönen top, önce Cisse sonra da Thiam'a çarparak yeniden milli oyuncunun önüne düştü. Umut Nayir'in ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından ağlara gitti: 2-0.

30. dakikada Michut'nun ceza yayı çizgisi üzerinden çıkardığı şutta kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.

45+3. dakikada Pendikspor önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Ani gelişen atakta Diaby, pasını sağ kanattaki Thiam'a verdi. Bu oyuncu, ceza sahasında Cisse, Magomedaliyev ve Nourani'yi çalımladıktan sonra topu Halil Akbunar ile buluşturdu. Halil'in penaltı noktası önünden uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

Pendikspor, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

72. dakikada Pendikspor 10 kişi kaldı. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, orta sahada Tayfun Aydoğan'a yaptığı faulün ardından Halil Akbunar'a direkt kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

86. dakikada Sequeira'nın sol kanattan kullandığı taç atışında topu kontrol eden Kappel'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Magomedaliyev topu kornere çeldi.

90. dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Ceza sahası içi sağında son çizgi üzerinden İsmail Çokçalış'ın içeri çevirdiği topu kontrol eden 15 yaşındaki Ozan Demirbağ'ın altıpasın içinden yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

90+10. dakikada Yukatel Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Tayfun Aydoğan'ın ceza sahası dış sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Nani'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak filelerle buluştu: 2-1.

Siltaş Yapı Pendikspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İlker Takpak, Ali Can Alp

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Halil Akbunar, Gökcan Kaya, Midtsjö (Dk. 77 Kappel), Diaby (Dk. 62 Welinton), Thiam (Dk. 87 Murat Akça), Umut Nayir (Dk. 77 Çekiçi)

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Gravillon, Cisse, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba (Dk. 78 Dorukhan Toköz), Michut, Alioui (Dk. 67 Ozan Demirbağ), Nourani (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Yusuf Barasi (Dk. 46 Tayfun Aydoğan), Aimbetov (Dk. 67 Nani)

Goller: Dk. 11 Diaby, Dk. 22 Umut Nayir (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 90+10 Nani (Yukatel Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Dk. 72 Halil Akbunar (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Rassoul, Dk. 90+1 Umut Nayir (Yedek kulübesi) (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 71 Michut (Yukatel Adana Demirspor)