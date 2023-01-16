Pendikspor'da 3 imza

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk yarısında Bitexen Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Oğulcan Çağlayan kiralık olarak kadroya dahil edildi.

Bonservisi Corendon Alanyaspor'da olan ve sezonun ilk yarısında Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor'da forma giyen Ahmed Ildiz da yine kiralık olarak kadroya katıldı.

Pendikspor, Türkiye'de daha önce Adana Demirspor ve Tuzlaspor'da top koşturan, son olarak Yunanistan'da Ionikos Nikeas forması giyen Suriyeli orta saha oyuncusu Aias Aosman ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.