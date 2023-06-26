İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2023 Pazartesi / 8 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,4185
  • EURO
    27,6329
  • ALTIN
    1572.22
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pendikspor'da hedef Galatasaray'ın yıldız oyuncusu
Spor

Pendikspor'da hedef Galatasaray'ın yıldız oyuncusu

Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, Galatasaray'da gözden düşen Alexandru Cicaldau'yu istiyor. İşte detaylar...

Fanatik26 Haziran 2023 Pazartesi 08:49 - Güncelleme:
Pendikspor'da hedef Galatasaray'ın yıldız oyuncusu
ABONE OL

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, flaş bir kadro kurmak adına adımlar atıyor.

İstanbul ekibi, Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Cicaldau'nun peşinde.

MALİYETİ KARŞILAMAYA HAZIR

Pendikspor'un başarılı orta sahayı kiralama konusunda oldukça ısrarcı olduğu ve oyuncunun tüm maaş maliyetini karşılamaya hazır olduğu öğrenildi.

İYİ BİR RAKAMA SATMAK İSTİYOR

Geçen sezon Al Ittihad'ta kiralık forma giyen Cicaldau için Galatasaray'ın önceliği oyuncuyu iyi bir rakama satmak.

BAE ekibinde toplam 30 maça çıkan Cicaldau, 5 gol ve 7 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.