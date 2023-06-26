Pendikspor'da hedef Galatasaray'ın yıldız oyuncusu

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, flaş bir kadro kurmak adına adımlar atıyor.

İstanbul ekibi, Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Cicaldau'nun peşinde.

MALİYETİ KARŞILAMAYA HAZIR

Pendikspor'un başarılı orta sahayı kiralama konusunda oldukça ısrarcı olduğu ve oyuncunun tüm maaş maliyetini karşılamaya hazır olduğu öğrenildi.

İYİ BİR RAKAMA SATMAK İSTİYOR

Geçen sezon Al Ittihad'ta kiralık forma giyen Cicaldau için Galatasaray'ın önceliği oyuncuyu iyi bir rakama satmak.

BAE ekibinde toplam 30 maça çıkan Cicaldau, 5 gol ve 7 asist yaptı.