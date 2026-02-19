İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7734
  • EURO
    51,5693
  • ALTIN
    7025.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pendikspor'da Sinan Kaloğlu dönemi başladı
Spor

Pendikspor'da Sinan Kaloğlu dönemi başladı

Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor, teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nun getirildiğini duyurdu.

IHA19 Şubat 2026 Perşembe 16:40 - Güncelleme:
Pendikspor'da Sinan Kaloğlu dönemi başladı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, takımın başına Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'nu getirdi.

Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır. Pendikspor ailemize katılan yeni teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu'na 'hoş geldin' diyor; kendisine ve ekibine şanlı armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Birlikte nice zaferlere" denildi.

İstanbul ekibini son olarak Uğur Uçar çalıştırıyordu.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.