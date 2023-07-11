Pendikspor'da yeni sezon mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, sezon hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.

Bolu Abant Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kamp yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde sabah idmanına çıktı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Bu arada kamp çalışmalarının ilk etabı 13 Temmuz Perşembe günü sona erecek İstanbul ekibinin, 2 günlük iznin ardından 16 Temmuz'da tekrar Bolu'ya geleceği ve ikinci etapta hazırlık maçlarına ağırlık vereceği öğrenildi.