Pendikspor'dan Abdülkadir Ömür için dev teklif!

Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ün geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.
Bordo mavili ekipten ayrılması beklenen 24 yaşındaki yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Haber61'de yer alan bilgiye göre; Pendikspor, Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür için yaklaşık 7 milyon euroluk teklif yaptı.
TRABZONSPOR KAPIYI 8'DEN AÇIYOR
Trabzonspor Kulübü'nün Abdülkadir Ömür'ün durumunu soran kulüplere kapıyı 8 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Oyuncunun transferi için görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.