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Spor

Pendikspor'dan Abdülkadir Ömür için dev teklif!

Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve ayrılması beklenen Abdülkadir Ömür için Pendikspor dev bir teklif yaptı.

23 Ocak 2024 Salı 20:34 - Güncelleme:
Pendikspor'dan Abdülkadir Ömür için dev teklif!
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Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ün geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Bordo mavili ekipten ayrılması beklenen 24 yaşındaki yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber61'de yer alan bilgiye göre; Pendikspor, Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür için yaklaşık 7 milyon euroluk teklif yaptı.

TRABZONSPOR KAPIYI 8'DEN AÇIYOR

Trabzonspor Kulübü'nün Abdülkadir Ömür'ün durumunu soran kulüplere kapıyı 8 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Oyuncunun transferi için görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.

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