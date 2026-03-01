İSTANBUL 9°C / 4°C
  Pendikspor'dan Adana'da 5 gollü galibiyet
Spor

Pendikspor'dan Adana'da 5 gollü galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Pendikspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

1 Mart 2026 Pazar 15:37
Pendikspor'dan Adana'da 5 gollü galibiyet
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Atko Grup Pendikspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 yendi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Kemal Mavi, Çağrıcan Pazarcıklı

Adana Demirspor: Eren Fidan, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 63 Muhammed Ergen), Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak (Dk. 67 Seyfi Efe Irga), Ahmet Yılmaz (Dk. 74 Eymen Namlı), Kayra Saygan, Toprak Bayar

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo (Dk. 46 Tarık Tekdal), Berkay Sülüngöz, Denic (Dk. 73 Görkem Bitin), Wilks, Hakan Yeşil (Dk. 72 Adnan Uğur), Ahmet Karademir (Dk. 63 Clarke-Harris), Hüseyin Maldar (Dk. 30 Hamza Akman), Thuram, Bekir Karadeniz, Furkan Doğan

Goller: Dk. 33 Hamza Akman, Dk. 40 Berkay Sülüngöz, Dk. 44 Wilks, Dk. 67 Clarke-Harris, Dk. 87 Furkan Doğan (Atko Grup Pendikspor)

Kırmızı kart: Dk. 72 Ali Fidan (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 90+2 Kürşat Türkeş Küçük (Adana Demirspor), Dk. 52 Furkan Doğan, Dk. 55 Ahmet Karademir (Atko Grup Pendikspor)

