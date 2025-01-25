Pendikspor'dan orta sahaya takviye

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, Sırbistanlı orta saha oyuncusu Djordje Denic'i transfer etti.

İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Djordje Denic, Siltaş Yapı Pendikspor'umuzda. Siltaş Yapı Pendikspor'umuz, Djordje Denic'i 2025-2026 sezonunun sonuna kadar renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Djordje Denic." ifadelerine yer verildi.

İç transfer çalışmalarına da devam eden Pendikspor, savunma oyuncuları Murat Akça, Tarık Tekdal ve Nuno Sequeira ile birer, orta saha Mesut Özdemir'le de 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.