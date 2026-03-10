İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,044
  • EURO
    51,3253
  • ALTIN
    7396.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pendikspor'dan Serikspor deplasmanında gol düellosu!
Spor

Pendikspor'dan Serikspor deplasmanında gol düellosu!

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Pendikspor, deplasmanda Serikspor'u 4-3 mağlup etti. 10 kişi kalan İstanbul ekibinde Roderigo Thuram attığı iki golle galibiyette başrol oynadı.

HABER MERKEZİ10 Mart 2026 Salı 18:17 - Güncelleme:
Pendikspor'dan Serikspor deplasmanında gol düellosu!
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Serikspor ve Pendikspor karşı karşıya geldi.

İsmail Oğan Stadyumunda oynanan müsabakayı konuk Pendikspor 4-3 kazandı.

Son anları nefes kesen mücadelede Pendikspor'un golleri; 14. dakikada Hamza Akman, 31. dakikada Vinko Soldo ve 21 ile 90+3. dakikalarda Roderigo Thuram'dan geldi.

Ev sahibi Serikspor'un gollerini ise 74. dakikada Jetmir Topalli, 80. dakikada Alan Montes ve 88. dakikada Bilal Ceylan kaydetti.

Pendikspor'da ikinci yarının hemen başında Roderigo Thuram'ın attığı gol VAR'a takılırken, 42. dakikada Hamza Akman direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 52'ye çıkartırken, Serikspor ise 29 puanla 17. basamakta kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Serikspor önümüzdeki hafta ligin son sırasındaki Adana Demirspor'a konuk olacak.

Pendik ise kendi sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

  • pendikspor
  • serikspor
  • 1. lig

ÖNERİLEN VİDEO

Bağcılar'da trafik terörü: Cam kıran maganda cezasını buldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.