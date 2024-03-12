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Spor

Pendikspor'dan TFF'ye Mert Hakan Yandaş tepkisi!

Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'ye sevk edilmemesi üzerine bir açıklama yaptı.

12 Mart 2024 Salı 23:38 - Güncelleme:
Pendikspor'dan TFF'ye Mert Hakan Yandaş tepkisi!
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Pendikspor, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'ye sevk edilmemesi üzerine bir açıklamada bulundu.

Pendikspor'dan yapılan o açıklama;

TFF tarafından yapılan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklamasında, geçtiğimiz pazar günü oynanan Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor müsabakasında yaptığı ahlak ve etik dışı, sportmenliğe aykırı hareketlere rağmen 'Mert Hakan Yandaşı isimli futbolcuya hiçbir şekilde yer verilmemiş. Anlaşılan o ki bu futbolcu; 90 dakika boyunca hakemi etkisi altına aldığı gibi maçın gözlemcilerini de etkilemeyi başarmış. Merak ettiğimiz tüm Türkiye'nin gördüğü maçın hakemine yapılan tehditler federasyon temsilcilerine de mi yapıldı? Hangi ayrıcalıklarla sahaya çıktığını bilmediğimiz bu futbolcu şaha içinde bir ceza almadığı gibi sonrasında da aynı şekilde korunmaya devam etmiş. Alınan bu karar maalesef bizi şaşırtmıyor! Ama yapılan bu haksızlık karşısında susmayacağımızı ve hakkımızı arayıp, adaletin yerini bulması adına avukatlarımız aracılığıyla gerekli itirazların yarın sabah yapılacağını kamuoyuna duyururuz.

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