İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2023 Çarşamba / 8 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1362
  • EURO
    31,8897
  • ALTIN
    1905.22
  • BIST100
    7647.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pendikspor'un 17. hafta rakibi Çaykur Rizespor
Spor

Pendikspor'un 17. hafta rakibi Çaykur Rizespor

Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 15:10 - Güncelleme:
Pendikspor'un 17. hafta rakibi Çaykur Rizespor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan mağlup ayrılan Pendikspor, Çaykur Rizespor karşısında kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Bu sezon oynadığı müsabakalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 13 puanla 19. sırada yer alıyor.

Ligin kalan bölümünde çıktığı maçların 6'sını kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Çaykur Rizespor ise 22 puanla 8. basamakta bulunuyor.

Pendikspor'da sakatlıkları bulunan Abdoulay Diaby, Görkem Bitin ve Emeka Eze, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.