Spor

Pendik'te gol sesi çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Atko Grup Pendikspor ile Esenler Erokspor, Pendik'te oynanan karşılaşmada golsüz berabere kalarak sahadan birer puanla ayrıldı.

27 Aralık 2025 Cumartesi 21:17
Pendik'te gol sesi çıkmadı
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Atko Grup Pendikspor ile Esenler Erokspor 0-0 berabere kaldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kürşathan Akın, Mehmet Dura

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Hüseyin Maldar, Yiğit Fidan, Berkay Sülüngöz, Soldo, Furkan Mehmet Doğan (Dk. 58 Hakan Yeşil), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Denic (Dk. 82 Görkem Bitin), Wilks, Clarke-Harris (Dk. 72 Thuram)

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Nzaba (Dk. 84 Catakovic), Onur Ulaş, Enes Alıç, Tugay Kacar, Amilton, Alper Karaman (Dk. 72 Recep Niyaz), Mikail Okyar, Faye (Dk. 78 Berat Luş), Kayode

Sarı kartlar: Dk. 33 Eray Korkmaz, Dk. 41 Nzaba, Dk. 45+1 Mikail Okyar, Dk. 62 Enis Alıç, Dk. 63 Faye (Esenler Erokspor), Dk. 38 Furkan Mehmet Doğan, Dk. 56 Soldo, Dk. 63 Yiğit Fidan, Dk. 88 Mesut Özdemir (Atko Grup Pendikspor)

  • Pendikspor
  • Erokspor
  • beraberlik

Popüler Haberler
