11 Ocak 2026 Pazar
Spor

Pendik'te gol sesi çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanan karşılaşmada Atko Grup Pendikspor ile Sipay Bodrum FK golsüz berabere kalarak sahadan birer puanla ayrıldı.

AA11 Ocak 2026 Pazar 21:39 - Güncelleme:
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasındaki Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK maçı 0-0 berabere bitti.

Stat: Pendik

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Muhammet Ali Doğan, Azad İlhan

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Yiğit Fidan, Berkay Sülüngöz, Soldo, Hüseyin Maldar (Dk. 88 Görkem Bitin), Hakan Yeşil (Dk. 61 Hamza Akman), Mesut Özdemir, Denic, Furkan Doğan, Wilks, Clarke-Harris (Dk. 78 Thuram)

Sipay Bodrum FK: Sousa, Mert Yılmaz, Ajeti, Ali Aytemur, Furkan Apaydın, Mohammed (Dk. 85 Ege Bilsel), Ahmet Aslan, Brazao (Dk. 65 Imeri), Fredy, Dimitrov (Dk. 90+2 Enes Öğrüce), Ali Habeşoğlu

Sarı kartlar: Dk. 5 Hakan Yeşil, Dk. 79 Hüseyin Maldar (Atko Grup Pendikspor), Dk 16 Dimitrov (Sipay Bodrum FK)

  • Trendyol 1. Lig
  • Atko Grup Pendikspor
  • Sipay Bodrum FK

