Penikspor, Boluspor'u 2 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Atko Grup Pendikspor, deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde Boluspor futbolcuları, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle dikkat çeken bir protestoya imza attı.

AA20 Aralık 2025 Cumartesi 18:26 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Atko Grup Pendikspor, deplasmanda Boluspor'u 2-1 yendi.

Maçın başlangıç düdüğünün çalmasının ardından Bolusporlu futbolcular, ilk pası rakip takıma verdi. Her iki takımın futbolcuları da yaklaşık 1 dakika boyunca hareketsiz bekledi.

Boluspor'da oyuncuların ve takım personelinin 3 aydır maaş alamadığı için futbolcuların bu şekilde bir protesto yaptığı öğrenildi.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Ömer Lütfü Aydın, Tuncay Ercan

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Işık Kaan Arslan, Liço, Kouagba, Lima, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 74 Devran Şenyurt), Doğan Can Davas, Arda Usluoğlu, Rasheed, Hasani (Dk. 74 Boakye)

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Berkay Sülüngöz, Denic, Clarke-Harris (Dk. 77 Thuram), Wilks (Dk. 90 Enis Safin), Hüseyin Maldar (Dk. 90 Tarık Tekdal), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Dk. 84 Görkem Bitin), Sequeirra, Yiğit Fidan

Goller: Dk. 57 Bekir Karadeniz, Dk. 72 Wilks (Atko Grup Pendikspor), Dk. 90 Doğan Can Davas (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Arda Usluoğlu (Boluspor), Dk. 90 Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)

